شكرا لقرائتكم لقطات لجهود المرور السري بعنيزة في ضبط المخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذ المرور السري في محافظة عنيزة، اليوم الأربعاء، حملة على الدراجات النارية وضبط عدد من المخالفات.

ونشر الحساب الرسمي للمرور على منصة إكس، لقطات تبين جهود رجال المرور السري في رصد وضبط المخالفات المرورية المرتكبة من قِبل سائقي الدراجات النارية.

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تعزيز السلامة المرورية

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة مكثفة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق، والحد من الحوادث التي قد تنتج عن المخالفات المرتكبة، مثل السرعة الزائدة، السير عكس الاتجاه، وعدم الالتزام بإشارات المرور، وقيادة الدراجات من دون لوحات أو تراخيص، وعدم الالتزام بالمسارات.

https://x.com/i/status/1836489297957970171