شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولان أمريكيان لـ(أكسيوس): إسرائيل لم تبلغ إدارة بايدن قبل الهجوم على أجهزة بايجر فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولان أمريكيان إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم، الثلاثاء، على أجهزة اتصال يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان.

ونقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن المسئولين قولهما إن إسرائيل لم تبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل عملية الاستخبارات التي شملت تفجير أجهزة الاتصال لآلاف من أعضاء حزب الله.

وأسفرت الانفجارات عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلة، وإصابة 2750 آخرين، من بينهم العديد من أعضاء حزب الله ووحداته العسكرية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة "لم تكن على علم بهذه العملية ولم تشارك فيها"، مضيفا أن واشنطن "ما زالت تجمع المعلومات" حول الانفجارات في لبنان. ولم يؤكد أن إسرائيل كانت وراء الهجوم.

وأفاد مصدر مطلع بأنه تمت الموافقة على العملية في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال اجتماعات أمنية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار أعضاء حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين لإسرائيل وتحذير نتنياهو من عواقب تصعيد كبير في لبنان.

وقال المصدر المطلع على القضية إن إسرائيل نفذت العملية من أجل نقل قتالها ضد حزب الله إلى مرحلة جديدة، مع محاولة عدم التصعيد إلى مستوى حرب شاملة.