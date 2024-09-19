استشهاد أربعة فلسطينيين في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال فلسطينيين ووجود عدد من المفقودين تحت أنقاض منزل تعرض للقصف الإسرائيلي بحي الدرج شرق مدينة غزة، كما أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد طبيب فلسطيني من غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تم اعتقاله أثناء عمله في مستشفى الشفاء مارس الماضي.

وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة نعلين غرب رام الله.

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