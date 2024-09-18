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ولى العهد السعودى يدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

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القاهرة - سامية سيد - أدان ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير بن عبد العزيز آل سعود محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالى.

وذكرت وكالة الأنباء ، اليوم الأربعاء، أن ولى العهد السعودى بعث برقية لرئيس جزر القُمر أعرب خلالها عن أدانته لما حدث، متمنيًا له الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

وكانت السلطات المحلية بجمهورية جزر القمر قد أكدت، الجمعة الماضى، تعرّض رئيس البلاد لحادث اعتداء باستخدام سكين، مشيرة إلى أن حياته ليست فى خطر بعد تعرضه للاعتداء، وأن الهجوم تم أثناء حضوره إحدى الجنازات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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