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الخليج اليوم .. الجيش الأمريكي يقر بإسقاط الحوثيين مسيرتي "إم كيو - 9 ريبر" خلال أسبوع

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أقر الجيش الأمريكي بأن عناصر حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أسقطوا طائرتين مسيرتين أمريكيتين من طراز "إم كيو – 9 ريبر" خلال أسبوع واحد.

 

وقال الجنرال بات رايدر، المسؤول الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن السلطات تواصل التحقيق في إسقاط الطائرة يوم الاثنين، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

 

وأضاف أن "ادعاء الحوثيين بإسقاطهم 10 طائرات "ريبر" منذ بدء حملتهم في نوفمبر على خلفية حرب إسرائيل وحماس، ليس دقيقا".

 

وتابع رايدر، قائلا "لأسباب أمنية تتعلق بالعمليات، لن أتمكن من تقديم إحصاء محدد".

 

وأعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أنها تمكنت صباح يوم الاثنين الماضي من إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في أجواء محافظة ذمار، "بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

 

المصدر: AP

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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