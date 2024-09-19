ارتفاع أسعار النفط بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية.. وخام برنت يسجل 74.01 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية لكن المخاوف القائمة بشأن الطلب العالمي حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 36 سنتًا أو 0.5 % إلى 74.01 دولارًا للبرميل (بحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش)، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 34 سنتًا أو 0.3 % إلى 71.15 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط