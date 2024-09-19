السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن تسليم الحقيبة والزي المدرسي لـ 600 يتيم ويتيمة في محافظة حضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقيبة والزي المدرسي لـ 600 يتيم ويتيمة، وذلك ضمن مشروع رعاية الأيتام في محافظة حضرموت، وذلك بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”.

يأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي للأيتام، وتحسين تحصيلهم الدراسي، للتخفيف من معاناتهم وتيسير سبل التعليم من خلال عدد من الأنشطة والبرامج التعليمية والمهنية للأيتام وأسرهم في اليمن.

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