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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أصيب خمسة فلسطينين بجروح مختلفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال حاصرت ثلاث مدارس في البلدة أثناء الدوام المدرسي وسط إطلاق كثيف للرصاص، كما اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتهم من إجلاء الإصابات.
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