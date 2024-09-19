شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 35 فلسطينيا فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس 35 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، بأنه من بين المعتقلين امرأة، وصحفي، ومواطن مريض بالسرطان، بالإضافة إلى معتقلين سابقين أفرج عنهم قبل فترة وجيزة، منهم أحد المعتقلين الذي أمضى 22 عاماً في سجون الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة قلقيلية، فيما توزعت بقيتها على محافظات، رام الله، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، والقدس.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني ، بلغ أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مدينة الخليل وبلدة إذنا غرب الخليل، وشددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل وسط إطلاق النار وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما داهم الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصب عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات القريبة من الشارع الالتفافي ومداخل البلدات مع مدينة الخليل وشددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل مخيم الفوار واحتجز المواطنين الخارجين من المخيم إلى أعمالهم ونكل بهم .

وفي سياق آخر اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

