شكرا لقرائتكم خبر عن وكالات أممية ودولية تدعو قادة العالم لإنهاء الجرائم الإسرائيلية فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

جدد رؤساء العديد من الوكالات الأممية والدولية دعوتهم ومطالبهم إلى قادة العالم للعمل على إنهاء الجرائم الإسرائيلية فى فلسطين والمعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية فى غزة، وذلك خلال اجتماع قادة وزعماء العالم فى نيويورك لحضور المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وسط خطر تصعيد إقليمى يلوح بالشرق الأوسط.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا رؤساء "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات" بشكل عاجل إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري وغير مشروط باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين وإنقاذ الأرواح.

وأشاروا إلى أن أكثر من 41 ألف فلسطينى قُتلوا فى غزة غالبيتهم من المدنيين ، وفي بعض الأحيان تقتل أسر بأكملها ، بينما أصيب أكثر من 95 ألف شخص، سيحتاج ربعهم إلى إعادة تأهيل ورعاية متخصصة مدى الحياة.

وقال مديرو الوكالات إن أكثر من مليوني فلسطيني يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، في حين يحوم خطر المجاعة على غزة، كما تم تقليص الرعاية الصحية في القطاع، وتعرضت كرامة النساء والفتيات وسلامتهن وصحتهن وحقوقهن للخطر بشكل كبير، وتم تأخير عمل العاملين في المجال الإنساني ومنعهم من الوصول وقتلهم "بأعداد غير مسبوقة".. وفي الوقت نفسه، تم استخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب في الضفة الغربية، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين والنزوح القسري والقيود التمييزية على الحركة.

وأضافوا "أن سلوك إسرائيل على مدار العام الماضي يزدري ادعاءها بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمعايير الدنيا للإنسانية"، وحثوا زعماء العالم على استخدام نفوذهم لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وأحكام مـحكمة العدل الدولية من خلال الضغط الدبلوماسي على إسرائيل والتعاون في إنهاء الإفلات من العقاب.

ودعا رؤساء الوكالات إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وكل المعتقلين تعسفيا على الفور ودون قيد أو شرط .. مشددين على ضرورة أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالوصول الآمن وغير المقيد إلى المحتاجين.

وأشاروا إلى نجاح الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال باعتباره مثلا لما يمكنهم القيام به إذا ما أتيحت لهم إمكانية الوصول، وشددوا على ضرورة تنفيذ الجولة الثانية لضمان الوصول إلى جميع الأطفال في غزة.

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أنشأتها الجمعية العامة، وهي المنتدى الأقدم والأعلى مستوى لتنسيق الشؤون الإنسانية في منظومة الأمم المتحدة، حيث تجمع الرؤساء التنفيذيين لـ 19 منظمة وائتلافا، ويرأسها منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ.