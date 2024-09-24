الخليج اليوم .. "أرامكو" السعودية تبدأ إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن البدء في طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، وأشارت إلى أن قيمة الطرح تحدد بحسب ظروف السوق.

وسيتم طرح الصكوك بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program).

ويبدأ طرح الصكوك اليوم (24 سبتمبر 2024) ويستمر حتى 02 أكتوبر المقبل (2024).

وعينت شركة "أرامكو" السعودية "الراجحي المالية"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك دبي الإسلامي"، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان، و"سيتي" بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وكلفت الشركة السعودية "إس إم بي سي نيكو"، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، و"أم يو إف جيه"، و"بنك أبوظبي التجاري"، و"بي أو سي آي آسيا المحدودة"، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مديري سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين، كما أكدت أن طرح الصكوك الدولية سيكون مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

المصدر: وسائل إعلام سعودية