الخليج اليوم .. باحتفال اليوم الوطني.. سفير السعودية: علاقاتنا مع مصر استراتيجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهد احتفال سفارة المملكة العربية السعودية لدى القاهرة بمناسبة "اليوم الوطني" الـ 94 ، الذي أقيم مساء الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضوراً لافتاً وواسعاً من وزراء في الحكومة المصرية ومسؤولين حاليين وسابقين وعدد من كبار الشخصيات العامة والإعلاميين والصحافيين.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، السفير صالح بن عيد الحصيني، أن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية ومتميزة، وترتقي إلى المستوى الاستراتيجي اللائق بمكانة البلدين، وبما يخدم السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً بدعم من قيادات البلدين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الحصيني إلى حرص السعودية على التطوير الدائم لتلك العلاقات الأخوية، ومستعرضا رؤية المملكة الطموحة، قائلاً إن السعودية تحتفي بمسيرة من الإنجازات الوطنية غير المسبوقة، التي تمتد أيضاً للإسهام في التنمية العالمية المستدامة.

من جانبه أشاد السفير عبدالعزيز المطر مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريحات لـ "العربية.نت، و"الحدث.نت"، بعمق العلاقات القوية الراسخة بين شعبي البلدين وقيادتهما، مؤكدا أن المملكة ومصر تمتلكان علاقة استثنائية ترتكز على التاريخ العريق، وتجمع بين الشعبين السعودي والمصري.

ولفت المطر إلى وجود محطات تاريخية مضيئة مرت بها العلاقات السعودية المصرية، على مدار عقود طويلة شهدت خلالها تلك العلاقات أحداثاً سجل فيها شعبي وقيادتي البلدين بحروف من نور مواقفاً تعكس عمق الروابط التي أبت إلا أن تصمد في وجه كل المحن والتحديات، مشيرا إلى أن هذه الروابط تمت ترجمتها في صورة عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تغطي كافة ملفات التعاون المشترك.

وقال مندوب السعودية الدائم بالجامعة إن العلاقات بين البلدين إزدادت متانة وصلابة عاماً بعد عام، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين، مع الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وتابع السفير المطر: إننا نستذكر في هذا اليوم ما أولته المملكة من اهتمام بالغ وتكريس للجهود في خدمة قضايا الأمة العربية، موضحا أن السعودية ظلت حريصة كل الحرص على التعاون والتكاتف وتوحيد الصف في مواجهة كل الظروف والتحديات التي مرت بها منظومة جامعة الدول العربية.

وقال إن حكومتي البلدين اتفقتا على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية مصر 2030، وكذلك رؤية السعودية 2030.

وألقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، كلمة أعرب فيها عن أطيب التهاني للمملكة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، مؤكداً على قوة وعمق العلاقات بين شعبي البلدين وقيادتهما الحكيمة ، إضافة إلى العمل على تقوية وترسيخ العلاقات الثنائية بشكل مستمر.