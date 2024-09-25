شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: 5 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه زخرون يعقوب ويوكنعام عيليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان منذ قليل على منطقة الكرمل ووادى عارة فى جنوب حيفا بشمال إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش قوله إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ بينما سقط صاروخ واحد على الأقل.

وأدت الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في زخرون يعقوب ويوكنعام عيليت، وكذلك في المجتمعات المحيطة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات .

من جانبها، قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية اليوم إن حزب الله حاول ضرب أحد مواقعها الاستراتيجية ولكن بفضل الدفاعات المثبتة مسبقًا، لم تنجح المحاولة.