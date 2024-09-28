شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عملية اغتيال حسن نصرالله.. الاستهداف تم بـ 80 طنًا من المتفجرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في عملية لها تبعاتها على منطقة الشرق الأوسط، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا اليوم السبت، تصفية حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم: "قضى جيش الدفاع أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه".





أخبار متعلقة



وفي التفاصيل، أجرى طيران الاحتلال، العملية مستخدمًا 80 طنًا من المتفجرات في استهداف مقر قيادة حزب الله في بيروت.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم: "قضى جيش الدفاع أمس على المدعو حسن نصرالله زعيم تنظيم حزب الله الارهابي وأحد مؤسسيه".

وأضاف: "كما قضى جيش الدفاع على المدعو علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله الإرهابي وعدد آخر من القادة في حزب الله".

وأشار إلى أن "طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الامنية أغارت على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".

وتابع: "لقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة ارهابية ضد مواطني إسرائيل".

ولفت إلى أنه "خلال 32 سنة من قيادته لتنظيم حزب الله الإرهابي كان حسن نصرالله مسؤولًا عن قتل عدد كبير من المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الدفاع بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ الالاف من الأعمال الارهابية ضد دولة إسرائيل وفي أنحاء العالم".