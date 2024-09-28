شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل هاريس وترامب في استطلاعات ولايتي ميشيجان وويسكونسن والان نبدء بالتفاصيل

استطلاعات الرأي

الدمام - شريف احمد - تعادلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس والرئيس السابق، دونالد ترامب ، بشكل أساسي في ولايتي ميشيجان وويسكونسن، المتأرجحتين،حسب استطلاعات رأي من صحيفة نيويورك تايمز وسينا كوليدج، تم نشرها اليوم السبت.وفي ولاية ميشيجان، أيد 48% من الناخبين المحتملين ترشيح هاريس للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، مقارنة بـ47% لترامب عن الحزب الجمهوري.وفي ولاية ويسكونسن، تتقدم المرشحة الديمقراطية، بـ49%، مقابل 47 % لترامب، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.وأظهرت استطلاعات الرأي السابقة، التي أجريت في أوائل أغسطس الماضي، تقدم هاريس بشكل كبير، وبلغ هامش الخطأ حوالي زائد أو ناقص 4 %، لكل استطلاع، مما يشير إلى أن النتيجة متقاربة للغاية.وفي استطلاعات الرأي، أظهر ترامب قوة في قضايا اقتصادية وذكر الاقتصاد بوصفه القضية الأهم للناخبين، يلي ذلك حقوق الإنجاب.وتم إجراء استطلاعات الرأي هاتفيا في الفترة من 21 حتى 26 ستبمبر، بين 688 ناخبا محتملا في ولاية ميشيجان و680 في ولاية ويسكونسن.