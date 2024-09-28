شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل 49 شخصًا وفقدان العشرات في نيبال بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات نيبال

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في نيبال أن 49 شخصًا على الأقل قُتلوا وفُقد عشرات آخرين في البلاد.يأتي هذا بسبب فيضانات عارمة وانهيارات أرضية، ناجمة عن أمطار موسمية.وأشار المتحدث باسم شرطة نيبال، دان بهادور كاركي، إلى أن 36 شخصا على الأقل ما زالوا مفقودين، بمناطق مختلفة من الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا منذ وقت متأخر من أمس الجمعة.وعقد مسؤولون كبار اجتماعًا طارئًا اليوم السبت، لتقييم الوضع وتكثيف جهود البحث والإنقاذ وإعادة التأهيل.