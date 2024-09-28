شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البرغوثى: الأحزاب الاشتراكية فى أوروبا تدعم جرائم إسرائيل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

شن مصطفى البرغوثي، القيادي الفلسطيني، هجوما حادا على الأحزاب الاشتراكية في أوروبا، وذلك لرفضها إدانة أو رفض ما يقوم به الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان من انتهاكات وجرائم مستمرة.

وأضاف في كلمته بمنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، من المؤسف أن هناك بعض الاحزاب الاشتراكية في أوروبا تدعم ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات وخاصة في السويد وألمانيا وهذا يعد نفاق واضح .

وتابع أن أكذوبة القانون الدولي والإنساني كشفته الأحداث في غزة ولبنان لأن هناك ازادوجية واضحة في المعايير فأمريكا تدعم بأطنان الأسلحة لإسرائيل في نفس الوقت يرون أن ما تقوم به روسيا حرب وجرائم في أوكرانيا ويقومون بمعاقبة روسيا، كل هذه الأمور تكشف الازدواجية في المعايير .

وأوضح أن إسرائيل تستخدم أسلحة مدعومة من أمريكا لم تستخدم في تاريخ البشرية لضرب غزة ولبنان ، وعلينا الآن أن نسأل أين هي الأحزاب الاشتراكية الأوروبية مما يحدث من عدوان إسرائيلي في غزة الآن؟.