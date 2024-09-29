شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شمال ووسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين في قصف طائرات الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شابا استشهد جراء استهدافه من طائرة مسيرة للاحتلال وسط مخيم النصيرات.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96,210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.