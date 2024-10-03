شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات في لبنان.. 46 شخصًا ضحايا غارات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

أعداد الضحايا

قتلى الاحتلال

الدمام - شريف احمد - شنت الطائرات الحربية للاحتلال غارة أخرى مساء اليوم الخميس، على منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت.كما استهدفت الغارات مساء اليوم عدد من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.وارتفعت الحصيلة غير النهائية لضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس منطقة الباشورة في العاصمة بيروت إلى تسعة قتلى و14 جريح.كانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق بأن 46 شخصا قتلوا وجرح 85 شخصا جراء غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية.إلى ذلك، أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال في مواجهات اليوم الخميس، بلغ 17 ضابطا وجنديا.وأعلن حزب الله في بيانات سابقة أن عناصره استهدفوا بالصواريخ اليوم الخميس، تجمعات للقوات الإسرائيلية في مستوطنتي أفيفيم وكفرجلعادي وموقع ومستوطنة وبساتين المطلة ومدينة صفد بالصواريخ.وأعلن جيش الاحتلال في أول أكتوبر الجاري بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.