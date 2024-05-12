شكرا لقرائتكم خبر عن شم الليمون يحميك من الدوخة أثناء الحركة.. اعرف الشروط الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوخة أثناء الحركة مشكلة يتعرض لها البعض بشكل فجائي ويعوق قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ولذا يمكنك تجربة علاج منزلي بسيط لدوار الحركة وهو شم رائحة الليمون للتخلص منه، وفقًا لموقع healthshots.

أوضح التقرير أن دوار الحركة يحدث عندما تختلف الحركة التي تراها عما تشعر به أذنك الداخلية، ويحدث سواء كنت في سيارة، أو في قطار، أو قارب، أو طائرة، فمن الممكن أن تصاب بالمرض في أي مكان. ويمكن أن يسبب الدوخة والقيء والغثيان، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كيف تساعد رائحة الليمون في مكافحة دوار الحركة؟

الليمون، هو فاكهة حمضية ذات قيمة عالية لنكهتها المنعشة وتعدد استخداماتها في الطهي سواء تم استخدامه لتعزيز مذاق الأطباق اللذيذة، أو إضافة نكهة إلى الحلويات، أو كعنصر مشروب منعش، فإن الليمون محبوب لمذاقه ورائحته الفريدة.

قد يساعد استخدام العلاج العطري باستنشاق الليمون في تقليل الغثيان والقيء، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في BMC Complementary Medicine and Therapies.

إن رائحة الليمون المميزة قد توفر الراحة من أعراض دوار الحركة، وخاصة الإحساس غير المريح بالغثيان في المعدة . قد تساعد التجربة الحسية المنعشة والمهدئة التي توفرها رائحة الليمون في تخفيف الانزعاج المرتبط بدوار الحركة.

هل يمكن استخدام عصير الليمون كعلاج منزلي لدوار الحركة؟

يمكن أن يكون عصير الليمون وسيلة مساعدة محتملة في تخفيف دوار الحركة بسبب محتواه من الأحماض المعادلة، والتي يمكن أن تساعد في عملية الهضم وتهدئة المعدة.

إنه من خلال تناول عصير الليمون، قد يجد الناس راحة من الغثيان والأعراض الأخرى الشائعة أثناء السفر، مما يجعله علاجًا بسيطًا وطبيعيًا يجب أخذه في الاعتبار.

لتحضير عصير الليمون للوقاية من دوار الحركة، قم بعصر عصير الليمون الطازج في كوب من الماء وأضف إليه قليل من الملح.

يمكن أن يوفر خلط الليمون مع الملح إلكتروليتات أساسية تساعد في مكافحة دوار الحركة والحفاظ على مستويات الترطيب.

يوفر هذا المزيج طريقة طبيعية لتجديد الإلكتروليتات المفقودة من خلال التعرق والقيء، مما يساعد الأشخاص على الشعور بمزيد من التوازن والراحة.

يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الأطعمة الحمضية توخي الحذر وتجنب تناول عصير الليمون لمنع أي ردود فعل سلبية محتملة.

