شكرا لقرائتكم خبر عن هيبرة وعدوانية.. أبرز أعراض ارتفاع الدوبامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوبامين هو تلك المادة الموجودة في أدمغتنا جميعًا، أحد أهم المواد التي تتحكم بشكل كبير في طبيعة الشعور بالمزيد من التحفيز الإيجابى، كذلك الشعور بالسعادة بعض الشيء، وكذلك تعديل المزاج، لا يعى البعض أن هذا الدوبامين قد يختل توازنه يوسبب الكثير من المشكلات، قد ينقص قليلا أو يزيد قليلا أيضا، هذا ما يوضحه تقرير نشر في موقع verywellhealth المعنى بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير موضحًا أن الدوبامين قد تزيد فرص زيادته في الدماغ، ما يعزز من بعض الأعراض التي قد تظهر على المريض بهذه المشكلة، ولعل من أبرز الأعراض والعلامات التي قد تظهر على من يعانى من ارتفاع نسب الدوبامين في الجسم، هو الشعور بالطاقة الشديدة العالية التي لا حساب لها، ما قد يجعله يتسبب في الإصابة باضطرابات نوم حادة وفقا لما يذكره التقرير، كذلك قد يعانى البعض من حالة أرق حادة وعدم القدرة على النوم لساعات طويلة، ما يضر بحالة الجسم بشكل عام.

قد يصاب البعض وفقا للتقرير بحالة من الاندفاعية والعدوانية لدى بعض الحالات، كذلك قد يعانى بعض الهلوسات وانعدام التركيز، والتي تتطلب المساعدة والتدخل الطبي الفوري من قبل المختص.

فيما ذكر تقرير في ذات السياق، نشر في موقع هيلث المعنى بالصحة العامة، أن ارتفاع نسب الدوبامين في الدماغ قد تخلف أعراضًا وعلامات أخرى منها، حالة توتر حاد وقلق شديد مرضى، وعلى المريض بهذه المشكلة ومع ملاحظة هذه الأعراض لابد من زيارة مختص لمعرفى السبب وراء المشكلة والبحث عن حل وعلاج لهذا المسبب.