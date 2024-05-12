شكرا لقرائتكم خبر عن شقوق حول الفم وطفح جلدي بالوجه.. أغرب العلامات الدالة على نقص الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك طرق مختلفة يتفاعل بها جسمك عندما يعاني من نقص في العناصر الغذائية المختلفة والفيتامينات، ووفقًا للخبراء، فإن النظام الغذائي الذي يتبعه معظم الناس اليوم يفتقر إلى الفيتامينات، حيث إن عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الصحيحة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هضمية مختلفة، فى هذا التقرير نتعرف على 5 علامات تحذيرية تشير إلى أنك قد تعاني من نقص الفيتامينات، بحسب موقع "تايمز ناو".

الشقوق في زاوية فمك

وفقًا للخبراء، إذا لاحظت تشققات حول شفتيك، فقد يكون لديك نقص فى الحديد والزنك ونقص فيتامينات ب مثل النياسين والريبوفلافين وB12.

وبحسب الأطباء فمن الشائع حدوث نقص في هذه الفيتامينات إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا والذي قد لا يوفر لك ما يكفي من هذه العناصر الغذائية.

ولإصلاح ذلك، يجب عليك تناول المزيد من الدواجن وسمك السلمون والتونة والبيض والمحار والطماطم والسلق والفول السوداني والبقوليات مثل العدس.

يتم تعزيز امتصاص الحديد بواسطة فيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد على مكافحة العدوى.

طفح جلدي متقشر على وجهك

يمكن أن يكون الطفح الجلدي الجاف والمتقشر، الذي يبدأ بالحكة ثم يسبب الألم، بسبب نقص البيوتين، أو فيتامين ب7 - المعروف أيضًا باسم فيتامين الشعر. بينما يخزن جسمك الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (A، D، E، K)، فإنه لا يخزن معظم فيتامينات B، والتي تكون في الغالب قابلة للذوبان في الماء.

وينصح الأطباء بتناول المزيد من البيض المطبوخ، وسمك السلمون، والأفوكادو، والفطر، والقرنبيط، وفول الصويا، والمكسرات، والتوت، والموز للتغلب على هذا النقص.

نتوءات تشبه حب الشباب

تظهر نتوءات تشبه حب الشباب على خديك وذراعيك نقصًا في الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات A وD. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون المشبعة والمتحولة، فلن تكتسب الوزن فحسب، بل ستفتقر أيضًا إلى العناصر الغذائية المهمة. وبحسب الأطباء، يجب التركيز أكثر على إضافة الأسماك البيضاء مثل السلمون والسردين، والمكسرات مثل الجوز واللوز، والبذور مثل الكتان المطحون والقنب والشيا.

تناول المزيد من الخضار الورقية والخضروات الملونة مثل الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر لزيادة البيتا كاروتين - وهو مقدمة لفيتامين أ، والذي سيستخدمه جسمك لصنع فيتامين أ. اجلس في ضوء الشمس لتعزيز مستويات فيتامين د.

تنميل في يديك وقدميك

هل تعاني من التنميل خاصة في يديك وقدميك؟ وفقا للأطباء، قد يكون لديك نقص في فيتامينات ب مثل حمض الفوليك (B9)، B6، وB12.

يرتبط نقص هذه العناصر الغذائية ارتباطًا مباشرًا بالأعصاب الطرفية وحيث تنتهي في الجلد.

يمكن أيضًا دمج هذه الأعراض مع القلق والاكتئاب وفقر الدم والتعب واختلال التوازن الهرموني.

ولذلك، لمعالجة هذا النقص، ابحث عن المزيد من السبانخ والبنجر والفاصوليا والبيض والمحار والدواجن.

تشنجات العضلات، وخاصة في الساقين

نقص فيتامين د هو السبب الرئيسي لتشنجات العضلات وآلام المفاصل. يقول الخبراء أنه من المهم فحص مستويات الفيتامينات في جسمك بانتظام لتناول المكملات الغذائية والمواد المغذية الخاصة في نظامك الغذائي، والأهم من ذلك، طلب المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.