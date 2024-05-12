99% من مسكنات الألم بها مواد مخدرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّرت دراسة حديثة أجراها علماء الأوبئة في جامعة “براون” الأمريكية، من وجود أدلة على أن العديد من الجرعات الزائدة من المخدرات قد تكون ناجمة عن الحبوب الملوثة، وعلى رأسها مسكنات الألم المنتشرة بالأسواق.

وأكّدت الدراسة المنشورة في مجلة “JAMA” العلمية، أن الفحوصات المخبرية أثبتت أن 99% من الحبوب المسكنة للألم المنتشرة في الأسواق المحلية والعالمية، تحتوي على مادة “فينتانيل” المخدرة.

وجاءت هذه النتائج بعد فحص عينات من الحبوب المسكنة للألم التي صاحبتها أعراض جانبية خطيرة، نظراً لقوة المادة المخدرة الاصطناعية التي تعد أقوى من الهيروين بـ 50 مرة على الأقل.

وفي عام 2022، سحبت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية عقار الأوكسيكودون المسكن لاحتوائه على الفينتانيل المخدر، إلا أن الدراسة تشير إلى أن على السلطات أن توسع حملاتها لتشمل جميع العقاقير المسكنة الشبيهة.