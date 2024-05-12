مخاوف من انتشارها.. سلالة جديدة من كورونا يصعب إيقافها !

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، عن تقارير علمية تأكيدها وجود سلالة جديدة من فايروس كورونا، يرجّح أن يكون «إيقافها أكثر صعوبة» مع زيادة مناعاتها ضد اللقاحات الحالية. ويطلق على هذه السلالة اسم FLiRT، ويعتقد أنها تشكل 25%، من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة حالياً.

وذكر موقع «ديلي ستار»، أن هناك متحورا آخر يُعرف باسم KP.1.1، وهو يمثل 7.5%، من حالات كورونا في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من انتشاره في أنحاء العالم.