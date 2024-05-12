شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الغضب علامة على مرض نفسى.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغضب عاطفة طبيعية يشعر بها الجميع من وقت لآخر، لكن عندما يصبح الغضب شديدًا أو متكررًا أو يتداخل مع حياتك، فقد يكون علامة على مشكلة صحية نفسية، في هذا التقرير نتعرف على متى يكون الغضب علامة على مرض نفسى.

قال الدكتور الدكتور حسن محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن الغضب رد فعل طبيعى عند معظم الناس لكن بالآلية المعتادة مثل حدوث موقف يسبب الغضب، لكن بعض الأشخاص يغضبون بشكل أكثر من الطبيعى ويكون لها رد فعل اكثر مما يتطلبه الموقف على أرض الواقع.

وأوضح، في تصريح لـ"الخليج 365" أن الغضب على أتفه الأسباب قد يكون بسبب مرض نفسي وهذا يحتاج لتدخلات بالادوية والعلاجات السلوكية.

وأشار إلى أن هناك أمراض نفسية يكون فيها اندفاعية وغضب مثل مرض الفصام، حيث إن الضلالات والهلاوس تجعل الشخص ينفعل مع من حوله بصورة مبالغ فيها، لأن الهلاوس والضلالات تضغط عليه.

وأكد أن الغضب يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الأمراض النفسية، مثل اضطراب ثنائي القطب واضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع واضطراب الشخصية النرجسية واضطراب ما بعد الصدمة.

وأوضح أن الغضب يمكن أن يؤدى أيضًا إلى تفاقم مشاكل الصحة النفسية الموجودة، على سبيل المثال، قد يشعر الأشخاص المصابون بالاكتئاب بالغضب بسهولة أكبر، وقد يؤدي هذا الغضب إلى مزيد من العزلة والانسحاب، مما قد يزيد من أعراض الاكتئاب.