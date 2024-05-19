شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الكلى.. تعرف على الأسباب ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أمراض الكلى مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم، ويعد فهم أسباب أمراض الكلى والوقاية منها وإدارتها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، ومن الممكن مع تبني نمط حياة صحي وإدارة الحالات الأساسية تعزيز صحة الكلى بشكل أفضل، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

الكلى هى العضو الحيوي المسئول عن تصفية النفايات والسوائل الزائدة من الدم، والتي تفرز بعد ذلك على شكل بول، كما أنها تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم ضغط الدم وتوازن الإلكتروليت وإنتاج خلايا الدم الحمراء، ويحدث مرض الكلى عندما تتضرر وتفقد قدرتها على أداء وظائفها بفعالية.

فيما يلى.. بعض أسباب الإصابة بأمراض الكلى: مرض السكري

هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، مما يضعف وظيفتها بمرور الوقت.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم وعدم انضباطه، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى، مما يؤدي إلى أمراض الكلى.

السمنة

يزيد وزن الجسم الزائد والسمنة من خطر الإصابة بأمراض الكلى، خاصة عندما ترتبط بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الكلى، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

سوء التغذية

إن اتباع نظام غذائي غني بالملح والسكر والأطعمة المصنعة ومنخفض في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساهم في تلف الكلى.

العامل الوراثى

قد يكون بعض الناس مهيئين وراثيا للإصابة بأمراض الكلى.

تتطلب الوقاية من أمراض الكلى اتباع أسلوب حياة صحي وإدارة الحالات الأساسية، وإليكم بعض النصائح:

الحفاظ على وزن صحي

اهدف إلى الحصول على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

اتبع نظام غذائي متوازن

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، مع الحد من تناول الأطعمة المصنعة والملح والسكر.

حافظ على رطوبتك

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم للمساعدة في الحفاظ على وظائف الكلى ومنع الحصوات.

التحكم في مستويات السكر في الدم

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فراقب مستويات السكر في الدم بانتظام واتبع توصيات الطبيب.

إدارة ضغط الدم

حافظ على ضغط الدم تحت السيطرة من خلال تعديلات نمط الحياة، والأدوية إذا لزم الأمر.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يدمر الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في حماية الكليتين وتحسين الصحة العامة.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة النشاط البدني بانتظام للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

مراقبة وظائف الكلى

مراقبة وظائف الكلى بانتظام من خلال اختبارات الدم واختبارات البول على النحو الموصى به الطبيب.

الحد من تناول الصوديوم

تقليل تناول الملح للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم واحتباس السوائل.