شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يتفقدان نادي غار حراء ومراكز شباب ناصر والروضة وعرابي والان مع تفاصيل الخبر

زار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي برفقة المهندس حازم الأشموني، نادي غار حراء، الصالة المغطاة، مراكز شباب أحمد عرابي وناصر والروضة، فى إطار جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الشرقية، وتفقد عددًا من المنشآت الشبابية والرياضة، ولفيف من السادة قيادات وزارة الشباب والرياضة والمحافظة ونواب مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلامية.



خلال جولته التفقدية بنادي غار حراء بالزقزيق، افتتح الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني، ملعب خماسي بعد عملية إحلال وتجديد لأكاديميات وفرق النادي، وتفقدا صالة اللياقة البدنية وقاعة الألعاب الإلكترونية ومعرض منتجات يدوية التابع للمجلس القومي المرأة فرع الشرقية، وكذلك عروض الفرق والأكاديميات الرياضية بالنادي.



في هذا السياق، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحويل نادي غار حراء إلي مركز تنمية شبابية ورياضية، مؤكدًا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

وبالصالة المغطاة، تفقد الوزير والمحافظ معرض أندية الفتاة والمرأة، معرض قادرون بإختلاف، معرض منتجات البردى لشعبة التوجيه والتأهيل المهني للنشء، بالإضافة إلي اتفقد لمشروعات القومية ( البطل الأوليمبي - الموهبة الحركية).

وأكد الدكتور أشرف صبحي،علي الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبينًا أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات المختلفة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من النشء والشباب.

وتحدث الوزير عن أهمية إحلال وتحديد الملاعب الخماسية، خاصًة بمراكز الشباب التي تحتاج إلي ذلك، جاء ذلك خلال جولة الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني بمركز شباب ناصر، وافتتاح ملعب خمسي بتكلفة إجمالية (547.462) ألف جنيه، وحضور استعراض فريق الفن التعبيري للنشء لأكاديميه الكاراتيه بالمركز.

كما افتتحا وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، ملعبًا خماسيًا بعد عملية الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية (477.452) ألف جنيه، لرواد مركز شباب أحمد عرابي بهرية رزنة بالزقازيق.

وأشار "صبحي" إلي المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه ، أشاد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، بجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، أملين في المزيد من الإنجازات في هذا القطاع وكافة القطاعات تكليلًا لمجهودات الدولة المصرية علي مختلف الأصعدة.



وأشار المهندس حازم الاشمونى إلى أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.