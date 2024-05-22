شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من خطر النوبات القلبية خلال موجات الحر الشديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتاح موجات الحر الشديدة مصر والعديد من البلدان حول العالم، ويمكن أن يكون لدرجات الحرارة القصوى هذه آثار خطيرة على جسم الإنسان بما في ذلك ضربة الشمس، والإرهاق الحراري، والجفاف، والتشنجات الحرارية، وأخطرها النوبات القلبية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ويمكن لأي نوع من درجات الحرارة القصوى أن يؤثر على قلبك، ورغم أن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة يمكنهم تكييف وظائف أجسامهم مع درجات الحرارة المرتفعة، إلا إنه بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض كامنة، يمكن أن تؤثر الحرارة على قلوبهم.

ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وهذا يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم. وهذا يتسبب في نبض القلب بشكل أسرع وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من سماكة جدران الأوعية الدموية مما يسبب انسدادها ويؤدي إلى نوبة قلبية.

وتتطلب الوقاية من النوبات القلبية خلال أشهر الصيف اهتمامًا خاصًا بسبب مزيج الحرارة والعوامل الأخرى التي يمكن أن تضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

7 طرق للحفاظ على صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال الموجة الحارة1. حافظ على رطوبة جسمك

الجفاف يمكن أن يجهد القلب ويرفع ضغط الدم، مما يزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية. اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، والامتناع عن الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف.

2. الحفاظ على نظام غذائي صحي

تناول وجبات خفيفة ومغذية منخفضة الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم. قم بتضمين الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي. وتجنب تناول الأطعمة الثقيلة ذات السعرات الحرارية العالية التي يمكن أن تجعلك تشعر بالخمول وتزيد من عبء العمل على قلبك.

3. ابق هادئًا

يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تضع ضغطًا إضافيًا على القلب، خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا. ابق في الداخل خلال الأوقات الأكثر حرارة من اليوم، واستخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على برودة مساحة المعيشة الخاصة بك، وارتد ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء. إذا كنت ستذهب للخارج، فابحث عن الظل وخذ فترات راحة متكررة في منطقة باردة ومظللة.

4. ممارسة الرياضة بأمان

تجنب الأنشطة المجهدة خلال الأوقات الأكثر حرارة من اليوم واذهب إلى التمارين في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة. استمع إلى جسدك وتوقف عن ممارسة الرياضة إذا واجهت أي علامات تحذيرية، مثل ألم في الصدر، أو دوخة، أو ضيق في التنفس.

5. الحماية من التعرض لأشعة الشمس

التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يمكن أن يسبب حروق الشمس والإرهاق الحراري وضربة الشمس، وكلها يمكن أن تجهد القلب. استخدم واقيًا من الشمس مزودًا بعامل حماية من الشمس (SPF) عالي، وملابس واقية، وقبعة واسعة الحواف عند قضاء الوقت في الخارج. ابحث عن الظل كلما أمكن ذلك، وتجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة المشمسة.

6. إدارة التوتر

قد تؤدي الأنشطة الصيفية والمناسبات الاجتماعية في بعض الأحيان إلى زيادة مستويات التوتر، مما قد يضر بصحة القلب. ولذلك يجب ممارسة تقنيات الحد من التوتر مثل التنفس العميق أو قضاء الوقت في الطبيعة.

7. تعرف على علامات التحذير للنوبة القلبية

كن على دراية بالعلامات التحذيرية للنوبة القلبية، بما في ذلك ألم أو عدم الراحة في الصدر، وضيق التنفس، والغثيان، والدوار، والألم أو الانزعاج في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك. إذا شعرت بأي من هذه الأعراض، اطلب العناية الطبية على الفور.