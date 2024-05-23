شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. عدم تصحيح الحول في الوقت المناسب يؤدي إلى كسل العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحول هو اضطراب شائع في العين، و إذا لم يتم تصحيح الحول في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى كسل العين وهى حالة يبدأ فيها الدماغ بتجاهل الإشارات التي ترسلها العين الأضعف المنحرفة والتي تؤدي إلى مشاكل في الرؤية، وهوشائع عند الأطفال وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الوقاية من كسل العين

يجب أن يبدأ علاج الحول في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل أن يتجاوز عمر الطفل 2-4 سنوات ، ومن المهم للغاية أن تحصل على العلاج في أقرب وقت ممكن لمنع مشاكل الرؤية الدائمة، ويمكن للبالغين أيضًا تلقي العلاج لتصحيح الحول .

و تصحيح الحول يعتمد على عوامل تشمل نوع الحالة وشدتها، وعمر المريض، والأمراض الكامنة.

علاج الحول

بالنسبة للحول الناتج عن قصر النظر أو طول النظر، فإن النظارات الطبية هي أفضل علاج، وتمارين العين التي يشرف عليها أخصائي يمكن أن تساعد في تحسين التنسيق بين العين، وفي حالة الحول الصغير، يوصى عادةً باستخدام العدسات المنشورية لمحاذاة العينين، والعلاج بالرقعة، حيث يتم تغطية العين القوية لتمكين العين الأضعف من التطور، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا، وفي حالة الحول المزمن، قد يكون التصحيح الجراحي ضروريًا.

علاج الحول للوقاية من ضعف النظر يعتمد على نوع الحول وشدته. إذا تم اكتشاف الحول مبكرًا، فإن الطرق غير الجراحية مثل تمارين العين وعلاج الرؤية يمكن أن تكون مفيدة للغاية لتحسين محاذاة العين وتنسيقها. ومع ذلك، بالنسبة للحول الشديد أو طويل الأمد، غالبًا ما تكون الجراحة هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق التوافق المناسب.