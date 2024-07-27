شكرا لقرائتكم خبر عن علاج مرض الذئبة.. تناول فيتامين د ومضاد الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

الذئبة مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي في الجسم وخلايا الدم السليمة ونظرًا لخطورة هذا المرض، فمن الضروري فهم كيفية تأثيره على أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الكلى وخلايا الدم والرئتين والجلد والمفاصل، ويؤدي إلى الصداع المتكرر وتغيرات السلوك والدوخة، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite.

الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الذئبة

يمكن أن تأتي المحفزات الشائعة لمرض الذئبة من استخدام حبوب منع الحمل لأنها تحتوي على هرمون الاستروجين الزائد ومستويات منخفضة من فيتامين د. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الكثير من المضادات الحيوية واستخدامات الأدوية الطبية الأخرى يسبب اختلالات في الكورتيزول، كما يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية غير الضرورية إلى مرض الذئبة.

آلام المفاصل والحمى والطفح الجلدي والتعب هي الأعراض التي نراها عادةً. ويعاني بعض الأشخاص من تضخم الغدد الليمفاوية على وجوههم وقرحة في الفم وحساسية للضوء وضيق في التنفس وجفاف العين وبعض الأعراض الأخرى. بشكل عام، 9 من كل 10 بالغين يصابون بمرض الذئبة هم من النساء.

ثلاث طرق طبيعية لتقليل الالتهاب مستويات فيتامين د

نقوم على الفور برفع مستويات فيتامين د لديك إلى 5000 وحدة دولية ونتأكد من حصولك على فيتامين ك2 مع فيتامين د3. كما يجب عليك التأكد من فحص مستويات الفيتامينات المتعددة بانتظام؛ فهي عادة تحتوي على 600 وحدة دولية ولا تحتوي على فيتامين ك2. حتى لو كنت تحصل على هذا فقط، فلا تتناول 60000 وحدة دولية مرة واحدة في الأسبوع؛ فمن الأفضل تناول 3 إلى 4 أقراص على الأقل من 600 وحدة دولية يوميًا.

مضاد للالتهابات

لا يعمل فيتامين د كمضاد للالتهابات فحسب؛ بل إنه يساعد على تدفق خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية. كما يساعد في تعديل نظام المناعة لديك. وبالتالي، يجب أن تكون مستويات فيتامين د 60-70 نانوجرام/مل على مدار العام، وينصح بإجراء اختبار كل ستة أشهر حتى تتمكن من عكس معظم أعراض الذئبة.

الصيام المتقطع

نوصي أيضًا بالصيام المتقطع، ولكن بشكل آمن للغاية في البداية لمدة تتراوح بين 12 إلى 14 ساعة فقط، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الخلايا التائية، وهي خلايا المناعة في الجسم، كما سيعمل على استعادة الخلايا الجذعية لديك وتقليل هرمون اللبتين، وهو هرمون التهابي.

ويُنصح بإزالة منتجات الألبان والجلوتين من وجباتك، مما قد يساعد في تسريع عملية التخلص من آلام المفاصل على الأقل، والطاقة، وجميع الأعراض الأخرى المرتبطة بها والتي تظهر بشكل متكرر.