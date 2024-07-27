شكرا لقرائتكم خبر عن ما أفضل وقت لتناول الأطعمة السكرية دون أضرار؟ والان مع تفاصيل الخبر

في عالم الصحة واللياقة البدنية، غالبًا ما يُنظر إلى السكر باعتباره الشرير، ويُلام على كل شيء بدءًا من زيادة الوزن إلى انخفاض الطاقة ومع ذلك، فإن تناول السكر بكميات معتدلة أمر ضروري لجسمنا وفي الواقع، يلعب دورًا حاسمًا في نظامنا الغذائي، حيث يوفر دفعة سريعة من الطاقة التي نحتاجها بشدة في بعض الأحيان. لكن التوقيت هو كل شيء. عند استهلاك الأطعمة السكرية بشكل استراتيجي، يمكن أن تعزز في الواقع أدائك اليومي ورفاهتك. وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

لقد تم الاعتراف على نطاق واسع بأن السكر، وخاصة في شكله المكرر، ضار بالصحة عند استهلاكه بكميات زائدة. ويمكن أن يساهم في العديد من المشكلات الصحية مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وتسوس الأسنان. ومع ذلك، توقيت استهلاك السكر يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من آثاره السلبية على الصحة

الاوقات المناسبة لتناول السكريات وجبة الإفطار والوجبات الخفيفة الصباحية

إن تناول الأطعمة السكرية في الصباح، وخاصة كجزء من وجبة الإفطار، يمكن أن يكون أقل ضررًا من تناولها في وقت لاحق من اليوم. وهذا لأن التمثيل الغذائي للجسم يكون أعلى عمومًا في الصباح، مما يسمح له بمعالجة السكريات واستخدامها للحصول على الطاقة بشكل أفضل. وعند الجمع مع وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات والدهون الصحية والألياف، يمكن للجسم إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.

قبل وبعد التمرين

تناول الأطعمة السكرية قبل التمرين يمكن أن يوفر مصدرًا سريعًا للطاقة، مما يعزز الأداء والقدرة على التحمل. كما يتم امتصاص السكريات البسيطة بسرعة ويمكن أن تكون مصدرًا فعالًا للوقود. وبعد التمرين، يمكن أن يساعد تناول السكر مع البروتين في تجديد مخزون الجليكوجين ومساعدة العضلات على التعافي. يمكن أن يكون الموز أو عصير الفاكهة مع القليل من المكسرات والفواكه المجففة مفيدًا خلال هذه الأوقات".

خلال الفترات النشطة

إذا كان من المقرر تناول الأطعمة السكرية، فمن الأفضل عمومًا تناولها خلال فترات النشاط البدني العالي، وعندما يكون الجسم نشطًا، فإنه يستخدم الجلوكوز بكفاءة أكبر، مما يقلل من احتمالية تخزين السكر الزائد على شكل دهون. بالإضافة إلى ذلك، تساعد فترات النشاط في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية". يمكن أن يساعد تناول وجبة خفيفة سكرية كجزء من وجبة أكبر ومتوازنة أثناء الغداء أو وجبة خفيفة بعد الظهر في التخفيف من ارتفاع وانخفاض سكر الدم المفاجئ.

تجنب الأطعمة السكرية

إن أحد أسوأ الأوقات لتناول الأطعمة السكرية هو المساء أو قبل النوم مباشرة. فخلال هذه الأوقات، يتباطأ معدل التمثيل الغذائي في الجسم، ويصبح النشاط البدني لحرق السعرات الحرارية الزائدة أقل. "قد يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم"و قد يؤدي إلى انخفاض الطاقة والرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعل من الصعب الحفاظ على نظام غذائي متوازن".

الاعتدال والتوازن

بغض النظر عن التوقيت، من المهم تناول الأطعمة السكرية باعتدال. ويوصى بتناول السكر مع الألياف والبروتين والدهون الصحية، حيث يمكن أن يساعد ذلك في إبطاء امتصاص الجلوكوز، ومنع حدوث ارتفاعات حادة وانخفاضات في مستويات السكر في الدم. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر الجمع بين الفاكهة والزبادي أو المكسرات وجبة خفيفة أكثر توازناً. يمكن أن يوفر اختيار المصادر الطبيعية للسكر، مثل الفاكهة ومنتجات الألبان، بدلاً من السكريات المكررة الموجودة في الحلوى والمخبوزات، مغذيات إضافية وفوائد صحية.