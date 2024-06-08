شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من المكسرات يسيطر على مستويات السكر ويحمى عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفستق أحد أنواع المكسرات الشهيرة، كما أنه غنى بالعناصر الغذائية، والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، مما يجعله إضافة قوية لنظام غذائي متوازن، وتقدم العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

حبة الفستق تحتوى على حوالي 4 سعرات حرارية، و0.15 جرام من البروتين، و0.12 جرام من الدهون، و0.2 جرام من الكربوهيدرات، بما في ذلك الألياف، كما أنه غنى بشكل خاص بفيتامين B6، وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم نسبة السكر في الدم وإنتاج الهيموجلوبين، بجانب محتواه من فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

فيما يلى.. فوائد تناول "حبتين" من الفستق يوميًا:حماية القلب

الفستق يساعد على خفض نسبة الكولسترول السيئ (LDL) وزيادة الكولسترول الجيد (HDL) ، حيث أن استهلاك الفستق يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي ويحسن صحة الأوعية الدموية.

إدارة الوزن

على الرغم من كونه كثيف الطاقة، يمكن للفستق أن يساعد في إدارة الوزن، نظرًا لمحتواه العالى من الألياف بما يمنحك شعورًا بالشبع، وقد وجدت دراسة أن المشاركين الذين تناولوا الفستق كوجبة خفيفة بعد الظهر كان لديهم انخفاض أكبر في مؤشر كتلة الجسم مقارنة بغيرهم.

السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوي الفستق على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، وهذا يجعل منه وجبة خفيفة ممتازة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

الحفاظ على صحة المعدة

تعمل الألياف الموجودة في الفستق كمضاد حيوي، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، وهذا بدوره يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الأمراض المتعلقة به، حيث أظهرت دراسة أن تناول الفستق يزيد من عدد بكتيريا الأمعاء المفيدة أكثر من اللوز.

غني بمضادات الأكسدة

الفستق غنى بمضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين، التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي، كما أنه مفيدة لصحة العين ويمكن أن تحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

تحسين صحة الأوعية الدموية

يعمل الفستق على تعزيز صحة الأوعية الدموية عن طريق تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وهذا مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

خصائص مضادة للالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، ويمكن أن يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الفستق واستهلاكه بانتظام، على تقليل الالتهابات في الجسم، بما يساهم في تحسين الصحة بشكل عام.

الحفاظ على صحة الدماغ

المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الفستق تفيد أيضًا صحة الدماغ، حيث يمكن للمركبات مثل اللوتين وزياكسانثين أن تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية والحماية من التدهور العقلي المرتبط بالعمر، حيث تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة هذه تعزز تدفق الدم إلى الدماغ وقد يكون لها تأثير إيجابي على الأداء العقلي.