شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى ممنوعون من تناول اللحوم الضانى خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

يستمتع معظمنا بتناول اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك خاصة اللحوم الضانى، إلا أن هناك بعض المرضى ممنوعين من تناولها، لأنها تؤثر على صحتهم بشكل ملحوظ.

وحول ذلك أكد الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب المنصورة أن اللحوم الضانى تتمتع بمذاق مميز، ويعشقها الكثيرون، إلا أنها ممنوعة لبعض المرضى، لأنها تعرضهم لبعض المضاعفات الصحية.

وقدم استشارى السمنة والنحافة أبرز المرضى الممنوعين من تناول اللحوم الضانى خلال عيد الأضحى، وهم..

- مرضى الكوليسترول

تشكل اللحوم الضانى خطرا على مرضى الكوليسترول والأوعية الدموية، لأنها تسبب ترسبًا للكوليسترول فى شرايين الجسم، لأنها تحتوى على نسب عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والدهون، لكن يمكنهم تناول قطعة صغيرة مشوية للاحتفال مع أسرتهم بالعيد.

- مرضى النقرس

مرضى النقرس ممنوعون من تناول اللحوم بشكل عام، واللحم الضانى بشكل خاص، لأنها تحتوى على نسبة عالية من حمض اليوريك الذى يعرضهم لبعض المضاعفات الصحية، وأبرزها عدم قدرتهم على الحركة بشكل طبيعى، وتورم فى مفاصل الجسم وخاصة القدمين.

- مرضى القلب والأوعية الدموية

تتسبب الدهون فى اللحوم الضانى مشكلة لمرضى القلب والأوعية الدموية، فتزيد من فرص ارتفاع الكوليسترول فى الدم وزيادة التعرض لتصلب الشرايين، وقد تزيد من تعرضهم للإصابة بالجلطات فى القلب.

- مرضى الكلى

تناول اللحم الضانى يزيد الكلى إرهاقا لأنها تحتوى على مادة البيورين التى تزيد من نسبة اليوريا وحمض البوليك بالدم، وبالتالى تتعرض الكلى لعدم القدرة على القيام بنشاطها اليومى.