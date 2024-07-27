الامارات | هذا ما سيحدث لجسمك بعد 14 يوماً من الإمتناع عن تناول السكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل تساءلت يومًا عن تأثير التوقف عن تناول السكر؟ كشف خبراء مؤخراً أن الامتناع عن السكر لمدة 14 يومًا يمكن أن يجلب فوائد صحية غير متوقعة.

وبحسب موقع "هندوستان تايمز"، إليك ما يمكن حدوثه عند إزالة السكر من نظامك الغذائي:

الأيام 1-3: أعراض الانسحاب

في البداية، قد تواجه الصداع، آلام المعدة، والتعب، وهذه الأعراض طبيعية حيث يتكيف جسمك مع غياب السكر.

الأيام 4-7: تحسن الطاقة والتركيز

بحلول اليوم الرابع، ستشعر بزيادة في الطاقة وتحسن في التركيز، واستقرار في مستويات السكر في الدم، مما يعزز قدرتك على التعامل مع المهام بفعالية أكبر.

الأيام 8-10: تحسن الهضم

يبدأ جهازك الهضمي في العمل بكفاءة أكبر، مع التخلص من مشكلات الانتفاخ والإمساك بفضل التوازن الجديد في ميكروبيوم الأمعاء.

الأيام 11-14: انخفاض الرغبة بالسكر وتحسين النوم

في نهاية الأسبوع الثاني، ستلاحظ انخفاضًا في الرغبة الشديدة لتناول الحلويات وتحسنًا في جودة النوم، حيث لا يؤثر السكر على دورة النوم الطبيعية.

الفوائد طويلة الأمد لتقليل السكر:

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

استقرار مستويات سكر الدم.

تحسين صحة الجلد.

تحسين الحالة المزاجية والوظائف الإدراكية.