الامارات | ماذا حدث لأوبرا وينفري .. وكيف خسرت 40 رطلاً من وزنها ؟ (شاهد الصور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت أوبرا وينفري في صور جديدة، بجسم أنحف بكثير، مظهرة التقدم الكبير في رحلتها لإنقاص الوزن، بعد أن فاجأت متابعيها العام الماضي عندما اعترفت بتناولها عقاقير التنحيف، على عكس زعمها قبل ذلك أنها لن تتناول عقار "أوزمبيك"، أو أي عقاقير مماثلة.

وظهرت أوبرا رفقة صديقتها ماريا شرايفر، وهي ترتدي ملابس رياضية، فيما اتجهتا لصالة الألعاب الرياضية لممارسة تمرين مشترك، وفق "دايلي ميل".

وعلى الرغم من إنكارها الأولي لاستخدام عقاقير إنقاص الوزن، بعد الاعتراف باستخدامها، أصبحت أوبرا شديدة الدفاع عن استخدام مساعدات إنقاص الوزن، وانتقدت أولئك الذين يحاولون "إحراجها" في وقت سابق من هذا العام.

وفقدت أوبرا أكثر من 40 رطلاً بفضل عقاقير إنقاص الوزن، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت فيلمًا وثائقيًا تلفزيونيًا بعنوان "أوبرا الخاصة: العار واللوم وثورة إنقاص الوزن"، والذي تضمن هجومها على أولئك الذين ينتقدون الأشخاص الذين يلجؤون إلى عقاقير إنقاص الوزن.

ومنذ أن كشفت عن استخدام أوزمبيك، روت أوبرا مواقف تعرضت فيها للتنمر بسبب وزنها السابق، ومعاناتها مع الوزن لعقود من الزمن.