الامارات | طالب مدرسة يرتكب جريمة قتل بسبب تعليق على "فيسبوك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة نينوى شمال العراق جريمة قتل غير مسبوقة يوم الأربعاء الماضي، نفذها طالب في الصف السادس الإعدادي بسبب تعليق على فيسبوك.

وكشف مصدر أمني أن الضحية، الصيدلاني محمود فتحي، قتل أمام منزله في ناحية النمرود بعد أن استفز تعليق منه على فيسبوك الطالب حول معدله الدراسي.

الطالب، الذي نشر خبر نجاحه بمعدل 53 بعد رسوبه مرتين، تلقى تعليقًا من الصيدلاني بضرورة الحصول على معدل أعلى بعد ثلاث سنوات في الصف نفسه.

وأدى التعليق إلى غضب الطالب الذي ذهب إلى منزل الضحية وأطلق عليه الرصاص، مما أدى إلى مقتله وإصابة شخص آخر من أفراد عائلته.

وألقت القوى الأمنية القبض على القاتل ، وشرعت بالتحقيقات.