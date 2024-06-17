شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. نصائح غذائية لتقوية عظام طفلك والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر العظام القوية والصحية ضرورية لنمو الطفل وتطوره. تعتبر مرحلة الطفولة فترة حرجة لتكوين العظام، وتلعب التغذية الصحيحة دورًا محوريًا في ضمان حصول الأطفال على أساس متين لصحة العظام مدى الحياة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض النصائح الغذائية الأساسية للمساعدة في بناء عظام أقوى عند الأطفال:

1. الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الكالسيوم هو اللبنة الأساسية للعظام. تأكد من حصول طفلك على كمية كافية من الكالسيوم عن طريق تضمين منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن في نظامه الغذائي. إذا كان طفلك يعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو نباتي، ففكر في بدائل الحليب النباتي المدعم مثل حليب اللوز أو حليب الصويا.

2. فيتامين د

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم. ضوء الشمس هو مصدر طبيعي لفيتامين د، ولكن يمكنك العثور عليه أيضًا في الأطعمة مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) وصفار البيض والحبوب المدعمة. في بعض الحالات، قد يوصى بتناول مكملات فيتامين د، خاصة إذا كان طفلك يعاني من تعرض محدود لأشعة الشمس.

3. الخضر الورقية

شجع طفلك على تناول الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلي. هذه الخضار غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك، وجميعها مهمة لصحة العظام.

4. البروتين

البروتين ضروري لنمو العظام وإصلاحها. تأكد من حصول طفلك على البروتين من مصادر مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والفاصوليا والبقوليات.

5. الحد من المشروبات الغازية والسكرية

الاستهلاك العالي للمشروبات السكرية، وخاصة الكولا، يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم ويؤدي إلى ضعف العظام. شجعي طفلك على اختيار الماء أو الحليب بدلاً من ذلك.