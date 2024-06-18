شكرا لقرائتكم خبر عن لخفض مستويات الكوليسترول العالية.. تناول هذه الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

وجود مستويات عالية من الكولسترول أو البروتين الدهني منخفض الكثافة يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب أو السكتة الدماغية، فالكولسترول وهو مادة شبيهة بالدهون، مهم لإنتاج الهرمونات وهضم الأطعمة الدهنية، ولكن الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالقلب، ويمكن أن تزيد السمنة ومرض السكري من النوع الثاني أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول، كما هو الحال مع النظام الغذائي المليء بالدهون المشبعة والمتحولة، وذلك وفقا لما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع healthshots

أشار التقرير، إلي إن وجود نسبة عالية من الكوليسترول في الدم يشكل خطرا، لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، فهناك البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول "الضار" الذي يجب السيطرة عليه، ووجود مستويات عالية من الكولسترول السيئ يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو أمراض القلب.

يجب أن يرتفع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول "الجيد"، لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. عندما يتم فحص مستوى الكوليسترول لديك، تلعب الدهون الثلاثية دورًا أيضًا. وهو نوع من الدهون الموجودة في الدم والتي يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة. يمكن لمستوياته المرتفعة، جنبًا إلى جنب مع انخفاض نسبة الكوليسترول الجيد أو ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ، أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

ما هي الخضراوات التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول؟

قد التقرير، أبرز الخضروات التي يمكن تقدمها، لمرض ارتفاع نسبة الكولسترول ومنها:

- السبانخ

يحتوي السبانخ على نسبة عالية من اللوتين والكاروتينات الأخرى التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. يمكنك إضافته إلى السلطات أو العصائر أو حتى تقليه كطبق جانبي.

- الكرنب

يحتوي الكرنب على الألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.

دراسة أجريت عام 2016، نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ، شملت الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي. وقد وجد أن تناول 14 جرامًا من مسحوق الكرنب يوميًا لمدة ثمانية أسابيع يخفض مستوى الكوليسترول السيئ لدى المشاركين. استخدمه في السلطات أو الحساء أو صنع رقائق الكرنب الصحية.

- البروكلي

ويقول الخبير إن البروكلي يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغني بمضادات الأكسدة، مما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. قم بالبخار أو الشواء أو إضافة هذه الخضار الصليبية إلى البطاطس المقلية.

الجزر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، وخاصة البكتين، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول. تناولها نيئة كوجبات خفيفة.

البطاطا الحلوة

يقول ميهرا إن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول.

وأكد التقرير، أن هذه الخضروات تعتبر خيارا جيدة لخفض نسبة الكوليسترول لأنها تحتوي على الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول الضار وتحسن صحة القلب بشكل عام. بشكل عام، تناول هذه الخضار ليس له آثار جانبية خطيرة. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الغازات أو الانتفاخ، خاصة إذا تناولوها بكميات كبيرة.

