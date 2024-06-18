شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت نباتى ومالكش فى اللحمة.. تناول هذه الأطعمة الغنية بالبروتين في العيد والان مع تفاصيل الخبر

يتجه معظمنا لتناول اللحوم بمختلف أنواعها خلال عيد الأضحى المبارك، ولكن هناك بعض الأشخاص المعروف عنهم بأنهم "نباتيين" لا يتناولون اللحوم بمختلف أنواعها، بينما يحصلون على بدائل صحية أخرى للحصول على البروتين، وفى هذا الشأن، يقدم موقع "nd-tv" بدائل للبروتين للنباتيين في عيد الأضحى.

فيما يلى.. بدائل صحية للنباتيين لتعويض نقص البروتين من اللحوم في العيد: - الكشرى

يعتمد الكشرى في المقام الأول على العدس وهو مصدر غنى بالبروتين، بجانب أنه يحتوى على عناصر غذائية أخرى تمنحك شعورًا بالشبع والرضا.

- البطاطس

تحتوى على كمية لا بأس بها من البروتين بجانب المغذيات الأخرى، كما أنها من الوجبات التي تمنحك شعورًا كبيرًا بالشبع ويمكن أن تكون بديلًا ممتازًا للحوم في العيد ويمكن أيضًا طهيها بأكثر من طريقة للاستمتاع بمذاقها الرائع.

- الفول السودانى

يمكنك أيضًا تناول حفنة من الفول السودانى في العيد كنوع من التسالى المغذية كما أنه غنى بالبروتين ويمنحك شعورًا بالشبع.

- الشوفان

يعتبر الشوفان مصدرًا غنيًا بالبروتين ويمكنك تناوله على وجبة الإفطار للحصول على جرعة جيدة من البروتين ويمدك بالطاقة اللازمة طوال اليوم خاصة أنه غنى بالفيتامينات الأخرى التي تعزز مناعتك وتحميك من الأمراض.

- البسلة

تعتبر البسلة مصدرًا غنيًا بالبروتين أيضًا ويمكن تناولها على وجبة الغداء في العيد للحصول على جرعة البروتين اللازمة للجسم، كما أنها غنية بالعديد من الفيتايمينت والمغذيات الأخرى.