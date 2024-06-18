شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الوقاية من الامراض المعدية اثناء خروجات العيد والان مع تفاصيل الخبر

يسارع الأطفال والآباء إلى الخروج لقضاء إجازة العيد في المتنزهات أو عند الأقارب، الأمر الذى يتطلب مجموعة من الاحتياطات لتجنب اى إصابة بالعدوى، وبحسب ما نشره موقع webmd.com أنت بحاجة إلى جهاز مناعة قوي لمحاربة الأمراض المعدية. و اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية ومنخفض الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء يمكن أن يحافظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته. وعادات الأكل الجيدة يمكن أن تساعدك على الحفاظ على وزن صحي. وهذا يساعد جهازك المناعي أيضًا،

ويمكنك التقاط الجراثيم بمجرد لمس الأسطح غير النظيفة أو الأشياء التي يلمسها الآخرون عادةً، مثل مقابض الأبواب ومضخات الغاز والعدادات وشاشات اللمس. تلتقط الجراثيم على يديك ثم تلمس وجهك. يمكنك تجنب ذلك عن طريق غسل يديك بالماء والصابون كثيرًا. ما عليك سوى غسل يديك بالصابون وفركهما معًا تحت الماء الدافئ لمدة 20 ثانية تقريبًا ،ثم جففهما بمنشفة نظيفة أو اتركهما يجفان في الهواء.

ربما تلمس وجهك كثيرًا أكثر مما تعتقد. وجدت إحدى الدراسات أن الناس يلمسون وجوههم بمعدل 23 مرة في الساعة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى دخول الجراثيم إلى نظامك عبر عينيك أو أنفك أو فمك. إنه أيضًا سبب وجيه آخر للحفاظ على نظافة يديك.

التباعد الجسدي هو البقاء على بعد 6 أقدام على الأقل من الأشخاص . ويساعد ذلك على إبعادك عن أي قطرات تنطلق عندما يسعل شخص ما أو يعطس أو يتحدث

يمكن أن تؤدي مشاركة الأشياء أيضًا إلى مشاركة الجراثيم والأمراض، و إذا كنت ستشارك الطعام، فتناول قضمة من جزء نظيف واستخدم أدواتك الخاصة. ولا تشارك المشروبات.

