شكرا لقرائتكم خبر عن أضف هذه التوابل إلى الحليب.. تعزز الهضم وتضبط سكر الدم وتخفف الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

الحليب معروف بفوائده الصحية للجسم خاصة عند تناوله يوميًا، ولكن إذا كنت تكره شرب الحليب العادي، فأنت بحاجة إلى تجربة إضافة بعض التوابل اللذيذة والصحية للحليب، والتي يمكن صنعها ببعض المكونات البسيطة، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

لماذا نضيف التوابل إلى الحليب؟

الحليب مليء بشكل طبيعي بالعناصر الغذائية مثل الدهون والكالسيوم والبروتين وما إلى ذلك، ولكن إضافة بعض التوابل إلى الحليب يمكن أن تزيد من مذاقه وتعزز قيمته الصحية، علاوة على ذلك، فإن إضافة بعض التوابل والأعشاب إلى الحليب يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي، وعلاج العديد من الأمراض، وتحسين دورة النوم وتعزيز المناعة، كما أن الجمع بين بعض التوابل يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة الوزن بشكل فعال.

فيما يلى.. 9 توابل شائعة في المطبخ والتي يمكن إضافتها إلى الحليب للمساعدة في إدارة الوزن بشكل فعال وتنظيم مستويات الأنسولين بشكل أفضل:الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، ويمكن أن يساعد إضافة الكركم إلى الحليب في تقليل الالتهابات ودعم صحة المفاصل وتعزيز جهاز المناعة، وحليب الكركم ، المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، مشهور بشكل خاص بخصائصه المهدئة، ولتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى مزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب دافئ من الحليب، وقُم بتحليته بالعسل لتعزيز النكهة.

القرفة

تشتهر القرفة بقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، كما أن لها خصائص مضادة للميكروبات يمكنها دعم صحة الأمعاء وتعزيز الهضم، ولتحضير هذا المزيج، أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى الحليب، ويمكنك أيضًا نقع عود من القرفة للحصول على نكهة أكثر كثافة.

الزنجبيل

الزنجبيل معروف بفوائده الهضمية وتأثيراته المضادة للغثيان، ويمكن أن يساعد في تخفيف آلام المعدة وتقليل الالتهاب وتعزيز جهاز المناعة، فقط أضف قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج بعد بشرها أو استخدم نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون في الحليب، واتركه منقوعًا لبضع دقائق قبل تناوله.

الحبهان

لحبهان هو نوع من التوابل العطرية التي تساعد على الهضم وقد تساعد في تلطيف رائحة الفم، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن يدعم صحة القلب، ولتحضير هذا المشروب، اسحق بضع قرون من الحبهان أو استخدم نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون، وأضفه إلى الحليب الدافئ للحصول على مشروب عطري لذيذ.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود يحتوي على البيبيرين، وهو مركب يساعد في تحسين الهضم وتقليل الالتهابات، كما يحفز عملية التمثيل الغذائي، فقط أضف قليلًا من الفلفل الأسود المطحون الطازج إلى الحليب، ويمكن تعزيز قيمة المشروب بإضافة قليل من الكركم.

جوزة الطيب

تُعرف جوزة الطيب بخصائصها المهدئة ويمكن أن تساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل، كما أنها تساعد على الهضم ولها فوائد مضادة للالتهابات، أضف كمية صغيرة (حوالي 1/4 ملعقة صغيرة) من جوزة الطيب المطحونة في الحليب الدافئ، ويمكن إضافة توابل أخرى مثل القرفة والكركم.

القرنفل

يحتوي القرنفل على خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الهضم ودعم صحة الفم بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، فقط أضف 1/4 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون أو بضع حبات قرنفل كاملة إلى الحليب، واتركه منقوعًا لبضع دقائق حتى تندمج النكهات.

بذور الشمر

بذور الشمر ممتازة لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، اسحق نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر وأضفها إلى الحليب الدافئ، واتركها منقوعة لبضع دقائق قبل تصفيتها.

الزعفران

الزعفران من التوابل الفاخرة ذات الخصائص المعززة للمزاج، وقد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، كما أن محتواه من مضادات الأكسدة يدعم الصحة العامة، انقع بضع خيوط من الزعفران في الحليب الدافئ لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل تناوله، فلن يعزز هذا النكهة فحسب، بل سيعطي الحليب أيضًا لونًا ذهبيًا جميلًا.