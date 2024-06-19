هل يمكن الوقاية من مرض الأنيميا المنجلية؟

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مرض الأنيميا المنجلية من الأمراض الوراثية التي يتم التوعية بها في اليوم العالمى للأنيميا المنجلية والذى يوافق 19 يونيو من كل عام، في هذا التقرير نتعرف على هل يمكن الوقاية من هذا المرض أم لا وطرق التعايش معه، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ويؤثر مرض الأنيميا المنجلية على الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء، حيث تؤدي الطفرة الجينية إلى تكتل الهيموجلوبين غير الطبيعي معًا، مما يتسبب في تحول خلايا الدم الحمراء إلى الشكل المنجلي وتسبب هذه الخلايا المنجلية انسدادًا في تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى فقر الدم والألم والالتهابات والمضاعفات الشديدة.

هل يمكن الوقاية من الأنيميا المنجلية؟

لا يمكنك الوقاية من مرض فقر الدم المنجلي لأنه مرض وراثي.

طرق التعايش مع فقر الدم المنجلي

إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من مرض فقر الدم المنجلي، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إدارة الحالة:

-زيارة الطبيب بانتظام.

-تأكد من الحصول على جميع اللقاحات الموصى بها.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي صحي للقلب.

-أثناء نوبة الألم شرب الكثير من السوائل وتناول دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية

-إذا لم تتمكن من التحكم في الألم في المنزل، اذهب إلى المستشفى للحصول على مسكنات أقوى للألم.

متى تذهب إلى المستشفى وما هى مضاعفات الأنيميا المنجلية

يمكن أن يؤدي مرض الخلايا المنجلية إلى العديد من المضاعفات المختلفة التي تهدد الحياة إذا واجهت أنت أو طفلك أيًا من أعراض المضاعفات التالية اذهب للمستشفى فوراً:

-ألم حاد.

-أعراض فقر الدم الشديد، بما في ذلك التعب والدوخة وضيق التنفس.

-حمى تصل إلى - (38.5 درجة مئوية).

-مشاكل في الرؤية.

-صعوبة في التنفس.

-أعراض متلازمة الصدر الحادة، بما في ذلك آلام الصدر والسعال والحمى.

-أعراض السكتة الدماغية، بما في ذلك الضعف المفاجئ والتنميل في أحد جانبي الجسم.