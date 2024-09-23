شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن تفعيل البوابة الإلكترونية لشبكة معلومات مع الاتحادات والهيئات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بداية العمل وتفعيل وحدة النظام الإلكتروني لشبكة معلومات الشباب والرياضة المصرية "البوابة الإلكترونية" والتي تم الربط بينها وبين الاتحادات والهيئات الرياضية، وذلك وفقا للتعاون المفعل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

وأوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن تفعيل الربط الإلكتروني بين الاتحادات والهيئات الرياضية يأتي في إطار تحقيق استراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الميكنة والتحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة لجميع الخدمات المقدمة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والنظم العالمية لتحقيق طفرة تكنولوجية، وهو الذي سيخدم سياسة الدولة لتطبيق الحكومة وإرساء مبدأ الشفافية في جميع المعاملات المالية والإدارية وخلافه.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مشروع الربط الإلكتروني سيتم من خلال توفير لوحة معلوماتية تعرض بيانات الوزارة والهيئات والاتحادات الرياضية من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة والذي سيؤدي ان تكون المعلومات دقيقة وبشفافية كبيرة.



وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن تطبيق نظام الربط الإلكتروني سيتم العمل به في جميع الاتحادات والهيئات الرياضية والتابعة، وهو ما سيتيح لنا مراقبة الأداء المالي والإداري للاتحادات الرياضية، والذي سيحقق منتهي الشفافية والحوكمة الفعالة.

واختتم وزير الرياضة حديثه بأنه فى حال عدم التزام أي اتحاد من الاتحادات الرياضية بتطبيق المنظومة الإلكترونية، وهو ما سنعتبره إهدارا للمال العام، ولن نتهاون في ذلك وسنتعامل معه بمنتهي الشدة والجدية.

علي جانب آخر، أثني وزير الشباب والرياضة على ما حققته مجموعة العمل بالإدارة المركزية للأداء الرياضي من نجاحهم في تطبيق نظام العمل الإلكتروني في الحافز الرياضي، والذي تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.