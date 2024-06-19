شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية مهمة لطفلك حتى بعد بلوغه عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، لابد أن يتمتع طفلك بالرضاعة الطبيعية حتى بلوغه سن عام، حيث يستمر حليب الأم في توفير العناصر الغذائية المهمة.



فوائد الرضاعة الطبيعية

وأضافت، إن الأطفال الذين يتم إرضاعهم في السنة الثانية وما بعدها أقل عرضة للإصابة بزيادة الوزن أو السمنة، موضحة أن الرضاعة الطبيعية تساعد الطفل على بناء جهاز مناعة أقوى.

وينصح أطباء الأطفال بضرورة الحرص على الرضاعة الطبيعية، لأنها مفيدة للطفل لمنع الإصابة بالأمراض وتقوية جهاز المناعة، كما أنها مفيدة لصحة الأم أيضا وتمنع اصابتها بالسرطان، مؤكدين ان اللبن الصناعى لا يحتوى على العناصر المهمة الموجودة في لبن الأم.