شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة لحماية طفلك من الإعياء فى الصيف والحفاظ عليه نشيطا والان مع تفاصيل الخبر

لابد للأطفال من أن يكونوا نشيطين في الصيف وغير شاعرين بحالات الإعياء أو الجفاف أو الدوار أو الهزلان والضعف العام والتعب، فتأثير درجة الحرارة العالية والتعرض لأشعة الشمس قد يؤثر على إدراكهم وعلى حالة النشاط لديهم لذا كن على دراية تامة بحالة طفلك ولا تتركه لحر الصيف حتى يشعر بالضعف العام، أو الوهن، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تشيلدرينز المعني بصحة الأطفال وسلامتهم.

وتابع التقرير أن هناك بعض النصائح التي تجعلك تحافظ على سلامة طفلك ونشاطه خلال فصل الصيف وتحميه من الإعياء والجفاف وغيرها من الأعراض المرضية المرتبطة بالحرارة العالية، وهى..

- تجنب لعب الأطفال في الأماكن المفتوحة في ساعات الذروة فإما أن يلعب فى الصباح الباكر أو في المساء

- الاهتمام بشرب المياه بكميات كافية وتشجيع طفلك على هذا الأمر على مدار اليوم، خاصة اذا كان يمارس نشاطا بدنيا

- اهتم بتناوله مشروبات صحية وليست مشروبات غازية أو مشروبات غنية بالسكر

- يجب على الطفل أن يرتدي ملابس مريحة وخفيفة قدر الإمكان وأن يرتدي قبعه تحميه من أشعة الشمس ونظارة شمسية صحية تقيه من الشمس

- الصن بلوك أو الواقي من الشمس الخاص بالأطفال هام للغاية

- من الأفضل خلق نشاطات داخل المنزل في درجة حرارة معتدلة للطفل خاصة في ساعات الذروة

- النظام الغذائي الصحي المعتمد على الأطعمة الصحيغه هو الأهم والأبرز في أيام الصيف

- النوم الكافي والتنظيم ساعات اليوم أحد أهم الخطوات التي تجعل الطفل آمن في الصيف من مشكلات الضعف العام