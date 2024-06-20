شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات ممنوعة حال الإصابة بالتلبك المعوى.. أشهرها القهوة والان مع تفاصيل الخبر

التلبك المعوى أو كل ما يسبب اضطرابا في المعدة مظهرا أعراضا شديدة لا يمكن معها الشعور بالراحة عند تناول الطعام أو في غير ذلك من الأوقات، آفة يعانى منها الكثير، فوفقا لتفسير قدمه تقرير نشر Nebraska med الطبي المعني بالصحة العامة، فإن التلبك المعوي هو اضطراب شديد يصيب الجهاز الهضمي مظهرا مجموعة من العلامات والأعراض شديدة الاضطراب، والتي من بينها أن تضطرب الأمعاء ذاتها، حيث يشعر الشخص بحالة من الحرقة الشديدة في المعدة، فضلا عن اضطراب في الهضم والانتفاخات والتقلصات وأصوات المعدة، وأيضا الشعور بالرغبة في التقيؤ فضلا عن الغثيان في أغلب الأوقات، كذلك قد تتأثر الحالة الإخراجية للمريض ويعاني أما من اضطراب معوي يؤدى إلى الإمساك الشديد أو الإسهال الشديد أو الاضطراب في عدد مرات التبرز وهي مشكلة شائعة.

تابع التقرير موضحا أن هناك الكثير من العلاجات التي يقدمها الأطباء وفقا لاستشاراتهم و تشخيصهم للحالة، ولدرجة اضطراب المعدة، ولكن يظل هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تمنع عن هؤلاء المرضى باضطرابات المعدة والتلبك، وذلك لحماية المعدة من المزيد من الاضطراب فضلا عن المساعدة في خطة العلاج عند المتابعة مع الطبيب المختص، ومن أبرز هذه الأطعمة الممنوعة في تلك الحالة:

التوابل الكثيرة سواء الحارة والباردة كلها تسبب اضطرابا معويا الإفراط في تناولها قد يسبب اضطراب شديد في الإخراج أيضا، وهو ما يجعلها خيار غير جيد لأي شخص يعاني من مشكلة في المعدة.

الأطعمة التي تطهى في الزيت والسمن، أو الطعام المقلى، فهي أطعمه تتشبع بالكثير من الدهون وتتشبع بالكثير من الزيوت أيضا ، هذا ما يجعل الأمعاء في حالة اضطراب شديد للقدرة على هضمها.



يعد الإفراط في شرب القهوة والشاي والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين أمر في غاية الخطورة لمن يعانون من ارتجاع بالمريء، أو ارتجاع حمضي، أو اضطراب بالمعده او تلبك معوي أو عصره هضمى.

الطعام غير الصحي هو الطعام الضار بالمعدة الذي يستغرق وقتا طويلا في الهضم ويسبب ويساعد على العسر الهضمي لذا تجنبه.

المشروبات الحادة الثقيلة على الأمعاء مثل المشروبات التي تحتوي على الصودا.

الإفراط في تناول الطعام في حد ذاته، يضر بشكل كبير الحالة الهضمية فضلا عن التلبك المعوي يزداد في تلك الحالة.

عدم معالجة والاهتمام بكل الأعراض الهضمية البسيطة التي تمر بنا مثل حرقة المعدة والتجشؤ الكثير، آلام بالمعدة واضطرابات في الإخراج كلها حالات تستدعي العلاج العاجل والمتابعة.



الطعام الذي يحتوي على منتجات الألبان ومستخلصتها قد يصبح الشخص حينها عرضه للتحسس من مكوناته.

كل الطعام الذي يسبب لك حساسية باختلاف نوعيته وطبيعته قد يصبح ضررا لك في حالة التلبك والاضطراب المعوى.