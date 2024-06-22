شكرا لقرائتكم خبر عن هيحسن نظرك وسكرك.. تعرف على فوائد الجرجير والان مع تفاصيل الخبر

الجرجير من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء وصاحبة المذاق المميز، وله العديد من الفوائد الصحية مثل تقليل خطر الإصابة بالسرطان والسكري.، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots، سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الجرجير، ومنها:

- يخفض ضغط الدم

ومن أكبر فوائد الجرجير أنه غني بالنترات، مما قد يكون له تأثير على ضغط الدم، وفقا لدراسة نشرت في المغذيات ، فإن المستويات العالية من النترات يمكن أن تساعد في تنظيم وخفض ضغط الدم . إلى جانب ذلك، يمكنه أيضًا تعزيز الأداء الرياضي وتقليل كمية الأكسجين التي يحتاجها الجسم أثناء أداء التمرين.

- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يتمتع الجرجير بطعم مرير، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. يرجع الطعم المر إلى وجود الجلوكوزينات الموجودة في جميع الخضروات الصليبية. ويكسر الجسم هذا إلى العديد من المركبات المفيدة، بما في ذلك السلفورافان. تشير دراسة نشرت في مجلة Current Pharmacology Reports إلى أن السلفورافان يمكن أن يثبط إنزيم هيستون دياسيتيلاز (HDAC)، المسؤول عن تطور السرطان.

- يحسن صحة العظام وكثافتها

يحتوي الجرجير على كميات صحية من الكالسيوم وفيتامين ك. ويحتوي كوب من الجرجير على 32 ملجم من الكالسيوم، والتي يمكن أن تساهم في تلبية الاحتياجات اليومية للشخص، والتي تبلغ 1000 ملجم عند البالغين، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية . يساعد فيتامين K في استقلاب العظام وكذلك امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل. يحتوي كوب واحد من الجرجير على 21 ميكروجرام من فيتامين ك، في حين أن احتياجنا اليومي من فيتامين ك هو 80 ميكروجرام. لذلك، يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام .

- يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

تناول الخضراوات الصليبية مثل الجرجير يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري . تشير دراسة نشرت في مجلة تحقيقات مرض السكري إلى أن الخضار الورقية الخضراء مفيدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني. وذكرت دراسة على الفئران، نشرت في مجلة Pharmaceutical Biology، أن مستخلص الجرجير كان له تأثير مضاد لمرض السكر في الخلايا العضلية للفئران. يساعد على تحفيز امتصاص الجلوكوز في الخلايا.

- يعزز صحة القلب

الجرجير يمكن أن يمنحك قلبًا أكثر صحة أيضًا. تشير دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن الخضراوات الصليبية مثل الجرجير يمكن أن تمنع تصلب الشرايين لدى النساء الأكبر سنا. تصلب الشرايين هو حالة يحدث فيها تراكم اللويحات في الشرايين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مرتبطة بالقلب. تحتوي الخضراوات الصليبية على مركبات نباتية مثل البوليفينول ومركبات الكبريت العضوية التي تحمي القلب.

- يساعد على الرؤية

يحتوي الجرجير على فيتامين أ، الذي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الرؤية الليلية، وصحة العين بشكل عام. ولذلك، فإن تناول الجرجير كل يوم يمكن أن يساعد على تحسين البصر.

