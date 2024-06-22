شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول ماء الأرز يساعد على فقدان الوزن؟ اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

يعد الأرز من أكثر المواد الغذائية استهلاكًا على نطاق واسع حول العالم، وعلى مر السنين، تم استخدام هذا العنصر الأساسي بطرق متعددة لإفادة الصحة والبشرة والشعر، في الواقع، تم استخدام ماء الأرز في العديد من الثقافات لخصائصه الطبية وفوائده التي لا تعد ولا تحصى ويعتقد أيضًا أنه يساعد في إنقاص الوزن، ولكن هل ماء الأرز مفيد حقًا لفقدان الوزن وكيفية إدراجه في النظام الغذائي اليومي؟ حسبما أفاد تقرير موقع "Food-ndtv".

الخصائص الغذائية في ماء الأرز:

ماء الأرز مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وأثناء عملية الطهي، يطلق الأرز العناصر الغذائية في الماء، مما يجعله سائلًا غنيًا بالعناصر الغذائية، ويحتوي على فيتامينات مثل B1، B2، B6، B9، والتي تلعب دورًا حاسمًا في استقلاب الطاقة، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي ضرورية للحفاظ على وظائف الجسم وتعزيز الصحة العامة، علاوة على ذلك، يحتوي ماء الأرز على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتعزيز صحة الجلد.

كيف يمكن أن يساعد ماء الأرز في إنقاص الوزن؟

غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات

ماء الأرز غنى بالعناصر الغذائية كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعله إضافة جيدة لنظام غذائي لفقدان الوزن، فهو يوفر الفيتامينات والمعادن الأساسية مما يمنحك جسمك احتياجاته من العناصر الغذائية مع تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي ماء الأرز على ألياف قابلة للذوبان مثل النشا المقاوم والسكريات القليلة، والتي يمكن أن تساعد في عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، وتساعد هذه الألياف على تنظيم حركات الأمعاء مما يساهم في تحسين عملية الهضم وربما المساعدة في إدارة الوزن.

الترطيب

الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن والصحة العامة، حيث يساعد شرب ماء الأرز في الحفاظ على مستويات الترطيب، والتي غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين الجوع، ويمكن أن يؤدي الحفاظ على رطوبة الجسم على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية، وبالتالي دعم جهود فقدان الوزن.

دعم عملية التمثيل الغذائي

تشير بعض الدراسات إلى أن بعض المركبات الموجودة في ماء الأرز، مثل الإينوسيتول، قد تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتحسين حساسية الأنسولين، التي تساهم بدورها في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر زيادة الوزن.

كيفية استخدام ماء الأرز لإنقاص الوزن

بعد على الأرز، يتم تصفية الماء وتركه حتى يبرد، ثم تناوله أو إضافة نكهات إليه مثل الليمون أو القليل من القرفة، وقد يساعد تناول كوب من ماء الأرز قبل الوجبات على تقليل الشهية وتناول السعرات الحرارية.