شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب الإصابة بألم الرقبة المفاجئ وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

تؤدي حركة الرأس المفاجئة في كثير من الأحيان إلى الشعور بألم لا يطاق في الرقبة، ويمكن لحركة الرأس المفاجئة ذهابًا وإيابًا أن تسبب لك ألمًا لا يطاق في رقبتك، وتورمًا وحتى كدمات، و على الرغم من أن يوم الإصابة يجعلك تشعر بألم شديد، إلا أنه يمكن أن يزداد سوءًا خلال الأيام القليلة التالية، لذلك، من المهم جدًا أن يتم تشخيص المرض وعلاجه في الوقت المناسب، وفقا لما نشره موقع healthshots

تحدث الإصابة عند إصابة الأوتار أو العضلات أو الأنسجة الرخوة الأخرى في منطقة الرقبة. يحدث هذا عندما تحرك رأسك فجأة وبقوة ثم تعيده أيضًا بسرعة كبيرة. في هذا النوع من الإصابات، تتمدد رقبتك إلى أبعد مما هو مريح، وينتهي بك الأمر بإرهاق عضلاتك وأنسجتك. يمكن لحوادث السيارات أو الإصابات الرياضية الأخرى أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة.

أسباب الإصابة

يمكن أن تؤدي الحركة السريعة لرقبتك إلى تمدد وتمزق عضلات الرقبة والأوتار والأنسجة. يمكن أن تؤدي العديد من أنواع الإصابات إلى الإصابة، وحوادث السيارات هي الأكثر شيوعًا.

سرعة السيارة لا تهم بقدر ما إذا كان لديك حزام الأمان أم لا. إلى جانب ذلك، إذا تعرضت للاهتزاز أو الضرب فجأة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الإصابة.

يمكن أن تؤدي كرة القدم وغيرها من أشكال الفنون القتالية أو التزلج على الجليد أو الملاكمة أو حتى الجمباز إلى حركات مفاجئة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ركوب الخيل يمكن أن يسبب أيضًا الإصابة.

يمكن أن تزيد الشيخوخة أيضًا من خطر الإصابة بإصابات الرقبة لأن العضلات غالبًا ما تفقد قوتها ومرونتها مع تقدم العمر، مما يزيد من فرص الإصابة.

أعراض الاصابة بألم الرقبة

هناك أوقات قد لا تؤدي فيها الإصابة إلى ظهور أي أعراض، وقد تعلم أنك مصاب في الأيام القليلة الأولى. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الإصابة إلى أعراض شديدة للغاية.

الألم في الساعات الست التالية

الرقبة مؤلمة ومتيبسة

صعوبة في تحريك رقبتك

الدوخة أو الدوار أو الشعور بطنين الأذنين

صداع

صعوبة في البلع

عدم وضوح الرؤية

عدم القدرة على التركيز

ويمكن علاج معظم حالات الإصابة عن طريق الأدوية المتوفرة في الصيدليات، أو العلاجات المنزلية الأخرى مثل وضع الثلج على المنطقة. ومع ذلك، إذا تعرضت مؤخرًا لحادث سيارة، فمن المستحسن أن تقوم بفحص نفسك جيدًا. إلى جانب هذا، إذا كان الألم في رقبتك لا يهدأ، ويعود مراراً وتكراراً، فالذهاب إلى الطبيب أمر لا بد منه. إن الشعور بالضعف أو الشعور بالألم وحتى التنميل في الرقبة أو الذراعين أو الساقين أمر مثير للقلق، ويجب عدم تجاهله.