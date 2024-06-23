شكرا لقرائتكم خبر عن دوخة وحكة.. أبرز أعراض الإصابة بحساسية اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

يعانى بعض الأشخاص من حساسية تجاه اللحوم الحمراء، وعلى الرغم من عدم شيوعها أو عدم اكتشاف الكثيرين لإصابتهم بها، إلا أنها تسبب أعراضا مرضية ومشكلات معوية كثيرة يجب عليك الانتباه لها.

وذكر تقرير نشر في موقع هيلث لاين الطبي المغنى بالصحة العامة والأمراض، أن اللحوم الحمراء قد تصيب بعض الأشخاص بالحساسية بالفعل، فهى تسبب بعض الأعراض المرضية والهضمية بشكل خاص، مثل الإصابة بالتحسس منها عن طريق الإصابة بطفح جلدى يظهر على مناطق الجسم المختلفة، فضلا عن المشكلات التي تصيب البعض في البلع للطعام.

وأوضح التقرير مجموعة أخرى من أبرز أعراضها، منها تورم في الحلق، وتورم أيضا في اللسان، قد يعانى البعض من حكة ورغبة عارمة في الهرش، فضلا عن اضطرابات معوية واضطرابات في حركية المعدة كذلك، مما قد يسبب عسر الهضم، كذلك يعانى البعض من الرغبة في القىء، والأوجاع الشديدة في المعدة والأمعاء.

الشعور بالدوار والدوخة في بعض الحالات قد تكون من أعراض هذه الحساسية بعد تناول الطعام المحتوى على اللحوم الحمراء، كذلك ضيق في التنفس في الحالات المتقدمة، ويعانى البعض من انخفاض ملحوظ في مستويات ضغط لدم، ولعلاج مثل هذا النوع من الحساسية لا بد من الابتعاد وتجنب اللحوم قدر الإمكان وتعويض فيتاميناتها والبروتين المتواجد فيها بمجموعة من الأكلات البديلة التي تساعد على تعزيز الطاقة والعضلات وتعويض الفاقد من تجنب هذه الأكلات، مثل الشوربة أو مرق اللحم، ومنتجات الألبان، فضلا عن الدجاج والسمان والبط وغيرها من اللحوم البيضاء.